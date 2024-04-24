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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المقاطعة أثرت علينا وخسرنا.. كبير تجّار السمك بالإسكندرية يكشف سبب ارتفاع الأسعار|فيديو

السمك
السمك

علّق فؤاد شعراوي، كبير تجّار السمك بالاسكندرية، على حملة مقاطعة شراء السمك «خليها تعفن»، قائلا: «المقاطعة أثرت علينا وبعت بـ2000 جنيه بس.. وكنت ببيع بـ 15 ألف جنيه قبل المقاطعة».

وقال «فؤاد شعراوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن بداية الأزمة بدأت من بورسعيد بسبب بيع السمك البوري غالي الثمن، والمقاطعة كانت على جميع أنواع السمك.

وأوضح كبير تجّار السمك بالإسكندرية، أن سعر كيلو الجمبري الكبير من دمياط بـ 320 جنيهًا، وسعر البلطي من 60 لـ 80 جنيهًا، وكيلو البوري بـ 80 جنيهًا لـ 120 جنيهًا.

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