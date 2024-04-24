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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: قلصنا عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل جندي إسرائيلي من 500 إلى 50

خليل الحية
خليل الحية

علق القيادي خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على المفاوضات بين الحركة وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

وقال الحية لصحيفة الشرق السعودية: "لقد قيل لنا إذا أبديتم مرونة في مفاتيح التبادل، فإن الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأن يعطي مرونة إيجابية عالية في مطالبكم بما يفضي إلى الاتفاق".

وأضاف: هنا استجبنا لهذا الوعد ولهذا المطلب، فنزلنا من 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي أو مجندة إسرائيلية إلى 50 أسيراً".

وأوضح: لقد أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، لكن المخطط الحالي لم يتضمن ذلك"، مشيراً إلى أنها ذكرت الوصول إلى انتهاء مفاوضات الهدوء المستدام، وقف إطلاق النار، ولم تتكلم  عن خروج الاحتلال من قطاع غزة لا من الوسط ولا على الجوانب.
ونفى الحية ما تردد عن مطالبة الحركة بمغادرة قطر، مضيفا: "من مصلحة الجميع أن تبقى حماس في مكانها".

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