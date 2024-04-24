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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عودة الشناوي.. تعرف على الحارس الأقرب لعرين الأهلي الفترة المقبلة

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى بتوصية ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي ، بضرورة استمرار مشاركة مصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق خلال الفترة المقبلة رغم عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس ، الثلاثاء.

وقال محمد الليثى  خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر أبدى سعادته التامة بمشاركة الشناوي في التدريبات الجماعية واقتراب مشاركته في المباريات الرسمية لكن في الوقت نفسه هناك اتفاق تام في الجهاز الفني على ضرورة استمرار مشاركة شوبير أساسياً على أن يتواجد الشناوي على قائمة البدلاء ".

وتابع محمد الليثى قائلآ " يانكون أوصى باستمرار مشاركة شوبير وهو ما أكده كولر حيث أوضح الأخير أن أساسيات المساواة أن يستمر اللاعب الذي يجتهد في التدريبات والمباريات ويحصل على فرصته كاملة وهذا ما سيحدث مع شوبير الفترة المقبلة وهذا أيضاً لا يُقلل من قيمة وقدرات محمد الشناوي وأن شوبير سيظل يشارك أساسياً طالما يجتهد ويؤدي بشكل جيد ولا يعاني من إصابات أو إجهاد ".

حراس مرمى الأهلي عودة محمد الشناوي مارسيل كولر محمد الشناوي

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