استجابة سريعة من جهاز مدينة الشروق.. رفع القمامة ومخلفات البناء بجوار سكن مصر

في استجابة سريعة من مسئولي جهاز مدينة الشروق لشكاوى المواطنين، كلف المهندس علي سعد رئيس جهاز المدينة ونائبه المهندس أحمد مكي مسئولي هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أكوام القمامة ومخلفات البناء الموجودة في أرض فضاء خلف وحدات سكن مصر بمدينة الشروق 2.

وذلك بعد شكوى بعض المواطنين من وجود تراكمات للقمامة ومخلفات البناء في الواجهة الخلفية لبعض الوحدات السكنية، والتي أصبحت مأوى للكلاب الضالة، وتتسبب في انتشار الذباب والناموس بالمنطقة مع بدء ارتفاع حرارة الجو وحلول فصل الصيف .

وفي السياق ذاته وجه المهندس أحمد مكي مسئول التنمية وهيئة النظافة والتجميل في المدينة بسرعة توفير صناديق للقمامة في محيط الوحدات السكنية محل شكاوى المواطنين، لتيسير عملية التخلص من القمامة بعد شكوى البعض من عدم توافر صناديق للقمامة بالمنطقة .

كما شدد نائب رئيس الجهاز على مسئولي هيئة النظافة بتكثيف المتابعة اليومية وتوفير صناديق القمامة بالمناطق التي تحتاج لها، كما وجه بتمشيط أحواض الزراعة الواقعة بين الوحدات السكنية وجمع القمامة أولا بأول للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.