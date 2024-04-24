المدرسة البرتغالية.. أيمن يونس يكشف الفرق بين جوميز ومانويل جوزيه

تحدث أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن لقاء دريمز في مباراة الإياب بالكونفدرالية.

وقال خلال لقائه مع الأعلامي ابراهيم عبد الجواد: “شيكابالا لاعب مؤثر وجوميز لا يملك سيناريو المغامرة وهذا الفارق بينه وبين جوزيه في المدرسة البرتغالية”.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.