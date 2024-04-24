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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عظيم بجمهورك.. خالد مرتجي يحتفل بالذكرى الـ117 لتأسيس النادي الأهلي

صدى البلد

احتفل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بذكرى تأسيس القلعة الحمراء.

وكتب عبر أكس: “١١٧ عاما هو عمر النادي الاهلي الذي اشرف ان أكون احد ابنائه الذين تربوا علي أيد بعض عظمائه... كل ١١٧ سنة وانت عظيم بجمهورك اللي دايماً في ضهرك....كل ١١٧ سنه وتبقي دائماً وابداً عظمة مصر موجودة في النادي الاهلي”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ابطال افريقيا النادي الأهلي القلعة الحمراء ذكرى تأسيس الأهلي

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