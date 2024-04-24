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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بكفر شكر

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان فى حادث تصادم دراجات نارية أمام قرية كفر منصور التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين فى حالة حرجة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجات نارية بطريق قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر وإصابة قائدى الدراجات النارية. 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة فارس . س . أ 21 سنة وإصابة فوزى .م . ف 21 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كفر شكر القليوبية محافظة القليوبية مستشفى كفر شكر التخصصي مديرية أمن القليوبية

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