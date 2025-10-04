التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التاسع لتدريب الموظفين في المحافظات غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية 2025 / 2026 غداً الأحد وحتى 9 أكتوبر 2025، بمركز التنمية المحلية بسقارة وذلك تحت إشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالي يتضمن 3 برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 157 متدربًا من مختلف المحافظات وهي تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل و إدارة المشروعات PMP و AGILE و إعداد رئيس مركز / مدينة / حي .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطط وبرامج تدريبية متكاملة للارتقاء بمستوي الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح الدكتور عصام الجوهري أن هذه البرامج تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في بناء قدرات الكوادر المحلية بمختلف محافظات الجمهورية ، وتعزيز مهارات القيادات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن هذا الأسبوع سيشهد أيضاً مناقشات وورش عمل ختام برنامج إعداد رئيس مركز/حى فى حضور عدد من قيادات من الإدارة المحلية.