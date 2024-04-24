2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

فجر الاعلامي خالد الغندور، خبراً صادم لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “إيقاف القيد في الزمالك مرتبط بدفع ٢ مليون و ٤٠٠ ألف يورو و الخطاب وصل رسميا”.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.