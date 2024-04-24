برلماني: تحذيرات مصر للاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام رفح واضحة ومعلنة

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية الموقف المصري الرافض تمامًا لاستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة، والحجج الواهية والأكاذيب لتبرير اقتحام رفح.

ولفت "الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر ترفض تماما كل حجج وأكاذيب ومزاعم الاحتلال لاجتياح رفح، ما سينجم عنه كارثة لا يمكن حسابها، قائلا: حان وقت وقف الحرب والتهدئة والوصول إلى تسوية سياسية بخصوص القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنته مصر بوضوح عبر هيئة الاستعلامات ونفيها أكاذيب نشرتها صحفا أمريكية، حول تداول مصر خططا مع الاحتلال لاجتياح مدنية رفح، لافتا إلى أن الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، هو الرفض التام للاجتياح، والذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع.

وأوضح نائب المنوفية، أن تحذيرات مصر المتكررة لإسرائيل قد وصلت من كافة القنوات منذ طرح فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها، فالاحتلال يلعب بالنار ولم يحقق انتصارا يذكر.

واختتم النائب أحمد الخشن، بالإشارة إلى الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية في غزة وتحمل مصر الجانب الأكبر فيها، وهو موقف يحسب لمصر وقيادتها.