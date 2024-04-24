تجربة شخصية .. عزيز الشافعي يروي كواليس أغنية "أنا غلطان"

كشف الملحن عزيز الشافعي عن كواليس أغنية “أنا غلطان” الذى قام بتلحينها وهى من غناء الفنان بهاء سلطان.

وقال عزيز الشافعي فى تصريحات إذاعية: أن أغنية “أنا غلطان” تعتبر تجربة شخصية له لأنه بالفعل مر بتجربة عاطفية سيئة منذ الصغر ، وهى أنه عبر عن مشاعره لإحدي الفتيات ثم تركته وذهبت لشخص أخر .

وأضاف عزيز الشافعي ، قائلا: أنه بعد هذه التجربة ضد أن يبوح بمشاعره لأحد هذه نصيحته لجميع الشباب وأنهم فقط يلمحوا بالكلام حتى يتأكدوا من مشاعر الطرف الثاني .

وعلق عزيز الشافعي مازحا: “محدش يقول لحد بحبك صريحة يقول كل الكلام اللى يدل على كدة بس ميقولش صريحة غير بقي لما يكون واثق من نفسه ومتأكد من اللى قدامه وممكن يكون هو سبقه وقالها”.

وعلى صعيد أخر، تحدث عزيز الشافعي عن كواليس موسيقي مسلسل “جودر”و أنها لم تستغرق منه وقتا طويلا إطلاقا ، وأن المنتج محمد السعدي والفنان ياسر جلال طلبوا منه أن يقدم الموسيقي بشكل مميز حتى تعلق فى أذهان المشاهدين

وأستكمل عزيز الشافعي حديثه ، معلقا: انا حضرتها قبل رمضان بأسبوع وجربتها على العود وعجبت محمد السعدي جدا ، والناس ممكن تفتكر انها أخدت وقت طويل بالعكس أنا خلصتها فى ساعتين فقط.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

ومسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري