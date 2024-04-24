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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد اعتماد هندسة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

أعلن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تجديد إعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد، منوها بأن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، على تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وأثنى "خاطر" على جهود  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد إعتماد الكلية. 

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر.

وأشار إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

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