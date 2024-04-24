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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: القضاء على نصف قادة حزب الله بجنوب لبنان

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أجرى صباح اليوم مناقشة عملياتية في القيادة الشمالية، مع قائد القيادة اللواء أوري جوردين وضباط الاستخبارات والعمليات.

وأصر جالانت على ضرورة تعزيز الإجراءات العملياتية التي من شأنها أن تسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، في حال فشل الجهود السياسية الجارية.

وقال جالانت في نهاية المناقشة: “هناك العديد من القوات المنتشرة على الخط، هناك عمل هجومي تدريجي ومستمر لقوات الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء جنوب لبنان”.

وزعم جالانت أن إسرائيل تمكنت من القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن العمل الهجومي.

وختم "كان هدفنا الرئيسي ولا يزال هو ضمان أن يسود وضع أمني مختلف وأن يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بسلام وأمان، نحن نتعامل مع عدد من البدائل من أجل تثبيت هذا الأمر وستكون الفترة المقبلة حاسمة في هذا الصدد".

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