"محدش مش عامل".. نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعملية التجميل

كشفت الفنانة اللبنانية نجوي كرم، حقيقة خضوعها لعمليات التجميل بسبب التغير الكبير فى ملامحها والذى لاحظه جمهورها خلال الفترة الماضية.

وقالت نجوي كرم، خلال لقائها مع “et بالعربي” ، إن جميع الأشخاص تخضع لعمليات التجميل ، وأنها بالفعل خضعت لذلك لكن بشرط أن تكون العمليات مقبولة بمعني أن تساعدها فى الحفاظ على مظهرها وليست تعمل على تغير شكلها بالكامل.

وأضافت نجوي كرم ، معلقة: “ما بدى أكون حدا تاني عايزة أكون زي ما أنا بس بصورة مرتبة وزي ما بحب أشوف الجمهور بحب يشوفوني بصورة حلوة” .

وتستعد الفنانة نجوي كرم لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنانة أصالة نصري في ألمانيا ليلة يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف.

نجوى كرم - ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.