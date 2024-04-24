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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير سيناء انطلاقة للتنمية.. احتفالية بمركز إعلام الخارجة

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.


أقيم الحفل بالتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وبحضور كل من: محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد ووصفى حسن - مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وخالد قريش مدير مكتب جريدة الأهرام بالوادى الجديد وخالد عز الدين  مدير مكتب قناة طيبة بالوادي الجديد ودعاء سعد مدير مركز النيل للاعلام.
 

تحدثت في البداية أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلى له دور بارز فى تنمية الوعى وترسيخ قيم الولاء والانتماء عن طريق الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال إحياء ذكرى تلك المناسبات على مدار العام على مستوى مراكز الإعلام والنيل بالقطاع 
 

وانتقلت الكلمة إلى محسن محمد جمال عن أن اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالمناسبات الوطنية يأتى فى ظل ما تشهده البلاد من مخططات تستهدف الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء لذلك لابد من توجيه رسالة للخارج والداخل أن سيناء اريقت على أرضها كثير من دماء المصرين لاستردادها بالكامل وان مصر لا تفرط في حبة رمل من ارضها.
 

ثم تحدث وصفى حسن - مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وذكر  أن سيناء هى بوابة مصر الشرقية .
وأوضح مدى اهتمام قطاع  التعليم بترسيخ مفاهيم حب الوطن للطلاب وذلك لكى ينشأوا على التفانى والتضحيات من أجل رفعته. 

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح


وفى سياق متصل تحدث الصحفى خالد قريش عن مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء  ومنها ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات الطرق لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل وكذلك إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى وأكد ان مصر خاضت حروب متعددة من أجل تلك البقعة الغالية ثم خاضت معركة السلام الى ان استردت كامل الأرض وبعدها بدات ملحمة التنمية .


تخلل الحفل فقرات شعرية من أبنائنا الموهوبين بثت الحماسة فى نفوس المشاركين .
وفى ختام الحفل قامت إدارة الخارجة التعليمية بتكريم فريق مركزى الإعلام والنيل والجهات المعاونة من المنطقة الأزهرية والطلاب الموهوبين. 
قدم الحفل غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

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إدارة الخارجة التعليمية احتفال اعلام الإدارة العام أحمد يحي الادارة العامة ل الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة بوابة مصر الشرقية بالهيئة العامة ترسيخ قيم الولاء ترسيخ قيم الولاء والانتماء هيئة العامة للاستعلامات توريد محصول القمح شار

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