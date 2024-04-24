الرئيس السيسي يحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، وجرى التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

الأوضاع في قطاع غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاتصال تناول - كذلك - الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذراً من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية؛ بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين، مؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وقد توافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى مناطق قطاع غزة كافة؛ لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين؛ بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

