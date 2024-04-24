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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتذليل معوقات المرافق في محور أم القرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، خلال اجتماعه المسائي الذي عقده اليوم، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمحور أم القرى وذلك لدفع وتيرة العمل وإنجاز المهام وذلك عقب جولته الصباحية والتي لاحظ خلالها بطئا في تنفيذ الطريق .

وخلال الاجتماع قام المحافظ بتذليل كافة المعوقات مع شركات المرافق ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، شركة الكهرباء ، هيئة الطرق ، المقاول المسؤول عن المشروع).

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وذلك لاستكمال محور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

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وأكد المحافظ حرصه المستمر على المرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل اي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين .

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