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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس دفاع النواب: تحرير سيناء سيظل رمزا للتضحيات المقدمة من أبطالنا

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،  الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

وقال اللواء أحمد العوضي، في تهنئته إن عيد تحرير سيناء سيظل دوما يوما لا ينسى في تاريخ مصر وأن هذا اليوم العظيم سيظل رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها أبطال الجيش المصري العظيم من أجل رفعة الوطن وحريته وكرامته واستقلاله.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، قائلا: " إن سيناء  الغالية شهدت علي مدار الـ10 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة والتي تعتبر بمثابة عبور جديد لأرض الفيروز، بغرض التنمية الشاملة التي لها دور مهم للغاية في الحفاظ على الأمن القومي المصري"، مشيرا الي أن أهل سيناء لهم دور كبير على مدار تاريخ أرض الفيروز للدفاع عن هذا الجزء الغالي من تراب هذا الوطن.

واكد النائب أحمد العوضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش، وبعض القضاء علي الأرهاب الاسود، لذلك حرصت القيادة السياسية الرشيدة علي تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، علي ارض الفيروز فهى جزء غالى من تراب مصر والدولة حريصة على تنميتها ولن تفرط فى شبر من هذه الأرض، فسيناء خط أحمر، مؤكدا أن سيناء نالت من أعمال التنمية والتطوير ما لم تشهده من قبل.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن رجال القوات المسلحة المصرية، أبطال العزة والكرامة كتبوا بدمائهم الطاهرة الغالية أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، هؤلاء وضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياه فاستحقوا من وطنهم أن نخلد ذكراهم ونذكرهم في كل وقت بفخراً وإعزاز، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

ووجه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية،  تحيه إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية ..حمى الله مصر وشعبها وقائدها ووقاها من كل سوء وشر... وتحيا مصر دائماً وأبدأ

مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسامة عسكر وزير الدفاع

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