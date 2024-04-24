حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن مقتـ ـل قادته ووصفها بأنها «لا قيمة لها»

سارع حزب الله إلى رفض المزاعم الإسرائيلية بشأن مقتـ ـل نصف قادته، ووصف هذه التأكيدات بأنها "لا قيمة لها على الإطلاق" ومجرد محاولات لتعزيز الروح المعنوية الإسرائيلية.. ويأتي الرد في أعقاب بيان الوزير الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث روج للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، مدعيا أنها أصابت 40 هدفا لحزب الله.

ورد مسئول حزب الله على الرواية الإسرائيلية بالتأكيد على أن الجماعة تنشر بشكل روتيني تفاصيل عن مقاتليها الذين قتلوا، مما يشكل تحديا لمصداقية الادعاءات الإسرائيلية. ويسلط الرد السريع الضوء على حرب المعلومات المستمرة بين الخصمين، حيث يسعى كل جانب إلى تأكيد روايته عن النجاحات العسكرية والبراعة العملياتية.

وشددت تصريحات جالانت على التزام إسرائيل بالعمليات الهجومية المستمرة في جنوب لبنان وأجزاء أخرى من البلاد. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي نتائج العمليات بأنها "مثيرة للإعجاب للغاية"، مما يشير إلى الثقة في فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف حزب الله.

ورغم أن تبادل الادعاءات والادعاءات المضادة ليس أمراً غير مألوف في سياق الصراع بين إسرائيل وحزب الله، فإن الرفض السريع من جانب حزب الله يؤكد تصميم الجماعة على الحفاظ على خطاب القوة والمرونة في مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية. ويعمل الرد على حشد الدعم بين أتباع حزب الله وإظهار صورة التحدي ضد العدوان الإسرائيلي المتصور.

ويشير الخبراء الذين يحللون الوضع إلى أن الحرب الكلامية بين إسرائيل وحزب الله تعكس الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً في المنطقة، حيث يسعى الجانبان إلى تأكيد الهيمنة والنفوذ. لا يخدم الخطاب في تشكيل التصور العام فحسب، بل أيضًا في إرسال رسائل الردع والتصميم إلى الخصوم والحلفاء على حدٍ سواء.