عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن مقتـ ـل قادته ووصفها بأنها «لا قيمة لها»

صدى البلد

سارع حزب الله إلى رفض المزاعم الإسرائيلية بشأن مقتـ ـل نصف قادته، ووصف هذه التأكيدات بأنها "لا قيمة لها على الإطلاق" ومجرد محاولات لتعزيز الروح المعنوية الإسرائيلية.. ويأتي الرد في أعقاب بيان الوزير الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث روج للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، مدعيا أنها أصابت 40 هدفا لحزب الله.

ورد مسئول حزب الله على الرواية الإسرائيلية بالتأكيد على أن الجماعة تنشر بشكل روتيني تفاصيل عن مقاتليها الذين قتلوا، مما يشكل تحديا لمصداقية الادعاءات الإسرائيلية. ويسلط الرد السريع الضوء على حرب المعلومات المستمرة بين الخصمين، حيث يسعى كل جانب إلى تأكيد روايته عن النجاحات العسكرية والبراعة العملياتية.

وشددت تصريحات جالانت على التزام إسرائيل بالعمليات الهجومية المستمرة في جنوب لبنان وأجزاء أخرى من البلاد. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي نتائج العمليات بأنها "مثيرة للإعجاب للغاية"، مما يشير إلى الثقة في فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف حزب الله.

ورغم أن تبادل الادعاءات والادعاءات المضادة ليس أمراً غير مألوف في سياق الصراع بين إسرائيل وحزب الله، فإن الرفض السريع من جانب حزب الله يؤكد تصميم الجماعة على الحفاظ على خطاب القوة والمرونة في مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية. ويعمل الرد على حشد الدعم بين أتباع حزب الله وإظهار صورة التحدي ضد العدوان الإسرائيلي المتصور.

ويشير الخبراء الذين يحللون الوضع إلى أن الحرب الكلامية بين إسرائيل وحزب الله تعكس الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً في المنطقة، حيث يسعى الجانبان إلى تأكيد الهيمنة والنفوذ. لا يخدم الخطاب في تشكيل التصور العام فحسب، بل أيضًا في إرسال رسائل الردع والتصميم إلى الخصوم والحلفاء على حدٍ سواء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

ترشيحاتنا

مدبولي لـ رئيس النواب البحريني: العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة "شديدة التميز"

المحكمة عن قاتل أشرف عبد الغفور: إهماله ورعونته سبب الحادث ووفاة الفنان

أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار

مكتشف محمد صلاح| عزاء سعيد الشيشيني لاعب المقاولون العرب السابق.. السبت

مكتشف محمد صلاح.. تشييع جثمان سعيد الشيشيني أسطورة نادي المقاولون العرب

رخصة ذهبية ومنطقة حرة خاصة| قرارات مهمة من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر عاشور تستعرض جمالها على إنستجرام

زي أختهم.. روجينا تثير الجدل بظهورها رفقة ابنتيها

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ