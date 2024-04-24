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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية|فيديو

صدى البلد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التي تنظمها القوات المسلحة، خلال الفترة من 24  حتى 27 من شهر أبريل الحالى بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.

وتنطلق النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، اليوم الأربعاء، التي تنظمها القوات المسلحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 24  حتى 27 من شهر أبريل الحالي بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

11 دولة

يأتي ذلك بمشاركة 11 دولة عربية هي: (مصر ــ ليبيا ــ قطر ــ الجزائر ــ الكويت ــ تونس ــ سوريا ـ العراق ــ السعودية ــ الأردن ــ الإمارات) وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد نظمت مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن تفاصيل المنافسات؛ حيث أكد اللواء (أ.ح) إيهاب لطفي نادي مدير المدرعات للقوات المسلحة في كلمته حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة.

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