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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على البيان الكويتي الأردني.. أول تعليق من الخارجية الإيرانية بشأن حقل آرش

ارشيفي
ارشيفي

أبدت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها للبيان المشترك بين دولتي الكويت والأردن بشأن حقل آرش.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن بنود البيان المشترك لزيارة أمير الكويت إلى الأردن بشأن حقل آرش أمر مرفوض، مؤكدة على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحقل. كما شددت على تمسك طهران بحقها في حقل آرش.

وأسدت الخارجية الإيرانية النصح لدولة الكويت بضرورة العودة إلى المفاوضات بشأن حقل الدرة وتجنب المسار الخاطئ. 

وكان العاهل الأردني وأمير الكويت أكدا في وقت سابق ببيان مشترك؛ على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. 

كما شدد على الرفض القاطع لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

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