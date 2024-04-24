أنهوا رجولته.. عصابة الصعايدة تعدوا على شخص وسجّلوا فيديو له بأبوالنمرس|تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 5 صعايدة من محافظة قنا الي محكمة الجنايات لاتهامهم بهتـ ـك عرض وتسجيل فيديو جنسـ ـي لمواطن في أبو النمرس وإنهاء رجولته.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعًا هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال استخدامهم أسلحة بيضاء ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه عنه ولامس منطقة عورته.

كما خطفوا المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال حمل المتهمان الاول والثاني أسلحة بيضاء - ومن ثم قام بشل حركته و تمكنوا

من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيداً عن أعين ذويه .



كما أن المتهم الأول تعدّي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه قام بتسجيل فيديو جنـ ـسي مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني.