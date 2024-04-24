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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تخصيص أماكن وكارنيهات.. نقيب الصحفيين يكشف إجراءات تغطية جنازات المشاهير.. فيديو

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بالدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بشأن وضع ضوابط وقواعد للتغطية الصحفية لجنازات الفنانين والمشاهير.

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وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد،: الاجتماع تطرق إلى أهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بتغطية الجنازات لمشاهير الفن.

 

وأضاف: تم خلال الاجتماع الوصول إلى إرساء قواعد ومعايير وآليات معينة لتغطية هذه الجنازات، موضحا أنه التنسيق مع شركة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، وتخصيص أماكن للعزاء والتغطية الصحفية مع الفنانين المشاركين في العزاء، والالتزام الكامل بها.

 تخصيص أماكن محددة 

 

واسترسل أنه سيتم عمل كارنيهات خاصة بتغطية جنازات المشاهير، والتأكيد على أن التصوير سيكون بآليات محددة وفي الأماكن المخصصة وعدم التصوير من أمام المقابر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أماكن محددة في جنازات المشاهير للتغطية الصحفية.

 

وأكد أن الاجتماع ساده حالة من الود الكبير وأهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بالعديد من الأمور منها التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، موضحا أن الاجتماع ناقش التجاوزات في جنازات الفنانين.

 

وأشار الكاتب الصحفي خالد البلشي، إلى أن هناك تجاوزات يرتكبها غير الصحفيين وتم مناقشتها، وضرورة معالجتها، مشددا على أن للصحافة دور كبير في العديد من الملفات.


 

 

 

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