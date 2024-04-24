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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا

الحر الشديد
الحر الشديد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو  السنة النبوية؟.

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه، أخبرنا إن النار من شدة مت تاكل فى بعض طلبت من ربنا أن يكون لها تنفيس فى الدنيا وهو اللى بيحصل فى موجات الحر الشديد".

وتابع: "اول لما نشوف الجو الحر الشديد، ندعو ربنا اللهم أجرنا من حر جهنم اللهم أجرنا من عذاب النار اللهم خفف عنا الحر الشديد واحفظ اخواننا من العاملين فى الشمس الحارة".
 

السنة النبوية سيدنا النبى موجات الحر الشديد الجو الحر الشديد

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