أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول “حكم المغالاة في الأسعار”.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، علمنا الإعمار في الأرض، والمتاجرة، وقال إن من يمنع البيع أو يحتكر سلعة؛ فهو خاطئ".

وتابع: "سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- قال إن التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والشهداء؛ يبقى كده صدق التاجر في البيع والشراء، عامل زي الصلاة والصيام".

وأضاف: "المال الناتج عن السلع المحتكرة، هو مال خبيث، ومقاطعة الشراء أتت بثمارها في خفض الأسعار، وعلى الإنسان أن يقتصد ويرشِّد استهلاكه".