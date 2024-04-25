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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلافا للتوقعات.. مخزونات النفط الأمريكية تسجل انخفاضا كبيرا

صدى البلد

سجلت بيانات مخزونات النفط الأمريكية انخفاضاً كبيراً بأكثر من 6 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول زيادة في حدود 1.6 مليون برميل، بعدما أظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدًا عن التوترات في الشرق الأوسط.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 6.368 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة بنحو 1.600 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة زيادة بواقع 2.735 مليون برميل. 

انخفض سعر النفط الخام الأمريكية إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء بعد ارتفاعه بنسبة 2% تقريباً في الجلسة السابقة.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

تأتي هذه البيانات وحركة سوق النفط مع تحول تركيز السوق مرة أخرى إلى أساسيات العرض والطلب مع تلاشي خطر الحرب بين إسرائيل وإيران.

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