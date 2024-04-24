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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

بدرية طلبة وابنتها
بدرية طلبة وابنتها سلمي

أنطلق منذ قليل حفل زفاف سلمي ابنة الفنانة بدرية طلبة فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.

وشاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها اللحظات الأخيرة من التحضيرات لحفل زفاف ابنتها سلمي .

حيث نشرت بدرية طلبة صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام،  من خلال خاصية الإستوري أثناء انتهائها من المكياج الخاص بها قبل بدء حفل الزفاف ، وكتبت معلقة: “أنا أم العروسة”.

وحرصت بدرية طلبة، على تهنئة ابنتها قبل بدء مراسم الفرح، بتقبيل يديها فيما قامت ابنتها هي الأخري بتقبيل يد والدتها أمام الجميع.

وكانت الفنانة بدرية طلبة احتفلت بـ"حنة" ابنتها سلمى وسط أجواء عائلية، وشاركت بدرية بفيديو من الحنة عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024، وهما "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

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