مع صديقتها.. أحدث ظهور لـ المطربة المعتزلة شيماء سعيد

ظهرت المطربة المعتزلة شيماء سعيد، في صورة مع اصدقاء لها عبر تطبيق انستجرام، من أحد المناسبات الخاصة التي جمعتهما.

وفي الصورة الأولى ظهرت شيماء سعيد، وهي تحتفل بعيد ميلاد أحد أصدقائها، في كافيه، بينما الصورة الأخرى التقطتها صديقة لها على طريقة السيلفي.

ولازالت شيماء سعيد، ترتدي الحجاب بعد اعتزال الغناء قبل سنوات، بينما تهتم بالسوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، لتثير التساؤلات حول إمكانية عودتها للغناء بعدما تألقت في التسعينات وبداية الألفية الجديدة.

شيماء سعيد مع أصدقائها

شيماء سعيد مع صديقتها

أحدث ظهور لـ شيماء سعيد

في شهر أغسطس 2023، نشر أحد مصففي الشعر الشهيرين عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة له برفقة الفنانة المعتزلة شيماء سعيد .

وظهرت شيماء سعيد بعد فترة من غياب وهي ترتدي الحجاب، بالإضافة إلى نظارة شمسية .

شيماء سعيد مع مصفف الشعر

وكانت قد اختفت المطربة المعتزلة شيماء سعيد فترة طويلة عن الأضواء والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار ارتدائها الحجاب عام 2018م، إلا أنها عادت وأثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بنشرها عدد من الصور لها بالحجاب.

تسائل الكثير من جمهور المطربة المعتزلة شيماء سعيد عن شكلها بعد ارتداء الحجاب، وعن عودتها مرة أخرى للساحة الفنية بعد قرار اعتزالها وارتداء الحجاب، إلا أنها كانت قد أوضحت قرارها في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة.

طرحت المطربة المعتزلة شيماء سعيد أخر ألبوماتها الغنائية عام 2016، وكان ألبوم «حلم حياتك»، وكان هو الآلبوم الذي عادت به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة استمرت لعدة سنوات، حيث كانت تقدم الألبومات الغنائية التي أُعجب بها الكثير من جمهور الغناء والفن.

عن شيماء سعيد

وُلدت الفنانة شيماء سعيد في محافظة القاهرة في 7 يناير عام 1977م، ودرست الصحافة والإعلام بالجامعة الامريكية، ثم عملت مع الفنان شريف منير في مسلسل « اللص الذي أحبه» عام 1997م، فور تخرجها من الجامعة.

بدأت شيماء سعيد مسيرتها الفنية كممثلة في التليفزيون بمسلسل هوانم جاردن سيتي، وفيلم إسماعيلية رايح جاي مع محمد فؤاد، ثم تعاونت شيماء مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وقام بكتابة مجموعة من الأغاني لها التي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، محققه نجاح باهر على الساحة الغنائية أبرزها أغنية «ولسة الليالي».