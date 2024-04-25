الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مواصلة تلبية احتياجات سكان غزة بـ"شكل آمن"

طالبت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، الأربعاء، بضرورة ضمان مواصلة تلبية الاحتياجات للسكان المدنيين في القطاع بـ"شكل آمن".

وأضافت كاج، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن العمليات الإنسانية الفعالة "لا يمكن أن تنحصر في إحصاء عدد الشاحنات التي تدخل بالمساعدات" إلى القطاع، لافتةً إلى أن "هذا مقياس زائف لقياس ما إذا كانت المساعدة كافية، ناهيك عما إذا كانت تستجيب للمتطلبات الإنسانية الأساسية".

وتابعت: "على سبيل المثال، الأطفال أو النساء الحوامل المصابون بسوء التغذية لن يكفيهم مجرد تناول المزيد من السعرات الحرارية، لأنهم يحتاجون أغذية علاجية ومكملات تغذوية بالإضافة إلى رعاية طبية طويلة الأجل".

وأكدت كاج على أهمية ضمان قدرة الوكالات الإنسانية على نقل الغذاء والدواء وغير ذلك من إمدادات، بشكل آمن عبر كل الطرق والمعابر الممكنة إلى غزة وجميع أجزاء القطاع.

وتحدثت أيضاً عن الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة في التعليم والصحة للاجئي فلسطين.

وأكد أنه "لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها كشريان حياة إنساني، ويجب السماح لها بتنفيذ ولايتها".