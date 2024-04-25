عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة

من أمام معبر رفح البري| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من برنامجه «على مسئوليتي» من أمام معبر رفح البري.

وتصدرت حلقة أمس المواقع ومحركات البحث، وذلك بعد استضافته لعدد من المسئولين، منهم محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري، للكشف عن عن جهود تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

ومن المقرر إعادة حلقة الإعلامي أحمد موسى، اليوم الخميس، من برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» في تمام الساعة الرابعة بمناسبة احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء.

مصر أعادت أرض سيناء

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أعادت أرض سيناء في 25 أبريل 1982 وأصبح عيدا لتحريرها وكان الاحتفال من رفح، مشيرا إلى أنه منذ 40 عاما هذه الأرض رفرف عليها علم مصر بعد تحريرها في 25 أبريل عام 1982.

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتخذ قرار الحرب لإعادة أرض سيناء المحتلة من العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس السادات قرر إعادة سيناء بعمل عسكري ثم انتصر في حرب أكتوبر 73 على إسرائيل.

ولفت إلى أنه تم توقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979 بين مصر وإسرائيل، والمعاهدة حددت 6 مراحل لإنسحاب العدو الإسرائيلي من سيناء، والمرحلة الأولى لانسحاب إسرائيل من سيناء كانت من العريش بعد شهرين في 26 مايو 1979.

ونوه أحمد موسى إلى أن “الرئيس السادات رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام"، مؤكدا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن.

أحمد موسى معبر رفع شمال سيناء الهلال الأحمر المصري قطاع غزة المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة|فيديو

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

قيادي في حماس: إسرائيل لم تدمر سوى 20% من قدرات الحركة بغزة

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

من أمام معبر رفح البري| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء

مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء|ومشروعات كبرى بمجال الموارد المائية والري لتنمية أرض الفيروز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

ستقضي عليه نهائيا| مع انتشاره.. حيل للتخلص من الذباب في المنزل

نشرة المرأة والصحة|منى زكي تخطف الأنظار بفستان ملفت.. ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ