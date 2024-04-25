من أمام معبر رفح البري| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء

رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من برنامجه «على مسئوليتي» من أمام معبر رفح البري.

وتصدرت حلقة أمس المواقع ومحركات البحث، وذلك بعد استضافته لعدد من المسئولين، منهم محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور لطفي غيث، مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري، للكشف عن عن جهود تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

ومن المقرر إعادة حلقة الإعلامي أحمد موسى، اليوم الخميس، من برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» في تمام الساعة الرابعة بمناسبة احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء.

مصر أعادت أرض سيناء

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أعادت أرض سيناء في 25 أبريل 1982 وأصبح عيدا لتحريرها وكان الاحتفال من رفح، مشيرا إلى أنه منذ 40 عاما هذه الأرض رفرف عليها علم مصر بعد تحريرها في 25 أبريل عام 1982.

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتخذ قرار الحرب لإعادة أرض سيناء المحتلة من العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس السادات قرر إعادة سيناء بعمل عسكري ثم انتصر في حرب أكتوبر 73 على إسرائيل.

ولفت إلى أنه تم توقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979 بين مصر وإسرائيل، والمعاهدة حددت 6 مراحل لإنسحاب العدو الإسرائيلي من سيناء، والمرحلة الأولى لانسحاب إسرائيل من سيناء كانت من العريش بعد شهرين في 26 مايو 1979.

ونوه أحمد موسى إلى أن “الرئيس السادات رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام"، مؤكدا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن.