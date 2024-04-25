ذكرى تحرير سيناء| الرئيس السيسي يقدم التحية لشهداء مصر: رمز الكرامة والتضحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اليوم تشهد سيناء جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، و جميع مقومات العمران والصناعة ، والزراعة ، وذلك في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، من أجل حماية الوطن.

وقدم الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، التحية والاحترام لشهداء مصر الأبرار ، قائلاً:" تحية إعزازاً وتقدير لشهداء مصر الأبرار، ذوي الكرم و الفداء، وأصحاب البطولة ، ورمز الكرامة والتضحية".

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلاً:" كل عام و أنتم بخير و مصر في أمان و رفعة و تقدم ، ودائماً و أبداً و بالله العظيم تحيا مصر".