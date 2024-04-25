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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زبون سقع.. شوبير: إنبي دفع تمن تصريحاته

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير على هزيمة فريق إنبي أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في مباراة أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري NILE.

شوبير أشار إلى تراجع أداء إنبي بعد التعادل مع الأهلي وتصريحات اللاعبين بأن هدفهم التتويج بالدوري، مضيفا:" تصريحات مسؤلي إنبي لا تليق وكانت تصريحات مبالغ فيها.

 وأثارت تصريحات رئيس إنبي، أيمن الشريعي، التي وصف فيها الأهلي بأنه "زبون سقع" جدلاً واسعاً.

وختم شوبير بالتأكيد على أن إنبي يحتاج إلى إعادة تقييم لأدائه، خاصة بعد تصريحات الفرحة الزائدة بعد التعادل مع الأهلي.

فريق إنبي احمد شوبير أيمن الشريعى الإعلامي أحمد شوبير الأهلى

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