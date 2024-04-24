في الوقت القاتـ ل.. طلائع الجيش يهزم إنبي بهدف نظيف بالدوري

نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب ضيفه إنبي، في الوقت القاتل، بنتيجة 1-0، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز للطلائع اللاعب إسلام محارب في الدقيقة 90+7 من ضربة رأس في الوقت القاتل.

واعترض لاعبو إنبي على هدف الطلائع الذي تأكدت صحته بتقنية الفيديو، كما نال محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي البطاقة الحمراء.

وحقق الطلائع فوزه الثاني على التوالي؛ بعدما تغلب على البنك الأهلي في الجولة الماضية، كما حافظ على نظافة شباكه للمواجهة الرابعة تواليا.

ولم يعرف إنبي طعم الفوز على الطلائع في الدوري خلال آخر 10 مواجهات منذ التغلب عليه بنتيجة 1-0 يوم 9 يناير 2019.

وواصل إنبي مسلسل مقاطعة الانتصارات بالدوري هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي منذ تغلبه على زد يوم 26 فبراير الماضي، وحقق الفريق بعدها 3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني إلى 27 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك وأخرى ضد الأهلي.

وتوقف رصيد إنبي بقيادة مديره الفني سيد ياسين عند 29 نقطة في المركز الرابع.