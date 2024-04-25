مفاجأة بشأن مشاركة نجم وسط الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية عن موعد عودة دبابة وسط الأهلي المالي أليو ديانج للمشاركة مع المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": “يُعتبر ديانج جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. ومن المترقب أن يكون قرار مشاركته في مباراة مازيمبي في يد المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر”.

كان ديانج قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة بعد مشاركته مع منتخب مالي في بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. وقد خضع لجراحة في الركبة في النمسا خلال شهر مارس الماضي نتيجة لهذه الإصابة.