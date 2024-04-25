جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يبتعد ومانشستر سيتي يطارد أرسنال

بعد خسارته في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بهدفين دون رد، وجد فريق ليفربول نفسه يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم يظهر فيه أرسنال ومانشستر سيتي بقوة.

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هذه النتيجة، جاءت الأمور كالتالي:

- أرسنال يتصدر الجدول بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، حيث حقق 77 نقطة من 34 مباراة.

- ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بعد خوضه 34 مباراة.

- مانشستر سيتي يأتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال: 77 نقطة

2- ليفربول: 74 نقطة

3- مانشستر سيتي: 73 نقطة

4- أستون فيلا: 66 نقطة

5- توتنهام: 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 53 نقطة

7- نيوكاسل: 50 نقطة

8- وست هام: 48 نقطة

9- تشيلسي: 47 نقطة

10- بورنموث: 45 نقطة

11- برايتون: 44 نقطة

12- وولفرهامبتون: 43 نقطة

13- فولهام: 42 نقطة

14- كريستال بالاس: 39 نقطة

15- برينتفورد: 35 نقطة

16- إيفرتون: 33 نقطة

17- نوتينجهام فورست: 26 نقطة

18- لوتون تاون: 25 نقطة

19- بيرنلي: 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة