أزمة في بطولة الكونفدرالية.. الاتحاد الإفريقي يعلن قرارات عاجلة

تعيش بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على وقع الجدل والتوتر بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة نصف النهائي بين فريقي نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري. وفي خضم التوترات والتصعيدات، اجتمعت لجنة مسابقات الأندية وإدارة نظام التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ القرارات المناسبة.

تمثلت أزمة بطولة الكونفدرالية في رفض السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة فريق نهضة بركان، بحجة وجود خريطة تضم الصحراء الغربية المتنازع عليها سياسياً بين المغرب والجزائر. وعلى إثر ذلك، قرر الفريق الجزائري صنع قمصان جديدة لنهضة بركان، ولكن لم يتم التصديق عليها من قبل مراقب المباراة التابع للكاف.

قرارات لجنة المسابقات

في ضوء هذه الأحداث، أصدرت لجنة المسابقات بين الأندية وإدارة نظام التراخيص بيانًا رسميًا يتضمن القرارات التالية:

1. معاقبة اتحاد العاصمة الجزائري بالخسارة 0-3 أمام نهضة بركان.

2. إحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة على اتحاد العاصمة.

3. تحديد موعد جديد لإقامة مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفدرالية على الملعب البلدي لبركان في 28 أبريل 2024.

تأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التوترات والجدل بين الفريقين، مما يعكس التحديات التي تواجهها الرياضة الإفريقية في تسوية النزاعات السياسية والمتاعب اللوجستية التي قد تؤثر على مسار المنافسات الرياضية.

في الوقت نفسه، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مباراة الإياب والتي ستكون فرصة لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من هذه البطولة القارية المهمة.

وتبقى التساؤلات حائرة حول ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها "كاف" كافية لحل الأزمة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، أم أنها تشير إلى ضرورة مزيد من العمل على تطوير وتحسين إجراءات تنظيم البطولات الإفريقية.