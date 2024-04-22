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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني في بطولة الكونفيدرالية

صدى البلد

تترقب جماهير نادي الزمالك بفارغ الصبر الموعد المنتظر لمواجهة الفريق مع فريق دريمز الغاني في إياب دور نصف النهائي من بطولة "الكونفدرالية"، بعد ختام مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

 من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بفريق دريمز الغاني على ملعب "داوو" في العاصمة الغانية أكرا، يوم الأحد المقبل، عند السابعة مساءً، في مواجهة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من التشويق والتحدي.

يسعى الفريق الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية من الأراضي الغانية، بهدف مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق اللقب الغالي.

 يعد الزمالك المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، بناءً على أدائه القوي وإمكانياته الكبيرة، وهو يسعى لتكرار إنجازه في موسم 2018/2019 عندما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

مواجهة يوم الأحد المقبل تعد فاصلة في مسار الفريق في الموسم الحالي، فالفوز والتأهل للمرحلة النهائية سيقرب الفارس الأبيض أكثر فأكثر من تحقيق البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه.

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