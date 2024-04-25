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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على ٣ عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية ، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و 3 طلقات نارية).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة .. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة نارية - كمية لمخدر الشادو – 4 زجاجات بداخلهم مواد تستخدم فى تصنيع الشادو – قطعة سلاح أبيض) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المواد المخدرة الحشيش مديرية أمن القاهرة

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