القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على ٣ عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية ، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و 3 طلقات نارية).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة .. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة نارية - كمية لمخدر الشادو – 4 زجاجات بداخلهم مواد تستخدم فى تصنيع الشادو – قطعة سلاح أبيض) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.