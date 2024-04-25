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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"هيئة الجودة" تعتمد أكثر من 700 مؤسسة تعليمية بمختلف المراحل

صدى البلد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، أكثر من 700 مؤسسة تعليمية بمختلف المراحل شملت مؤسسات التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الأزهري.
وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم /الخميس/ أنه تم اعتماد 11 كلية ومعهدا عاليا، و22 برنامجا تعليميا، كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لكلية ومعهدين.


وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي.. اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 529 مدرسة، ومنح مهلة لـ 21 مدرسة، وعدم اعتماد مدرسة واحدة فقط وتحديد زيارات تفقدية لمدرسة واحدة.
وأشار البيان إلى أنه تم اعتماد 4 كليات تابعة لجامعة الأزهر، و7 برامج تعليمية بكليات أزهرية، وذلك على مستوى التعليم الأزهري العالي.. فيما تم اعتماد 184 معهدا أزهريا وتحديد زيارة تفقدية لمعهد أزهري واحد فقط، وذلك على مستوى التعليم الأزهري قبل الجامعي.

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