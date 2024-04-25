عبقرينو فى الجيزة.. استولى على 23 حساب فيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته "3 هواتف محمولة - 6 شرائح هاتف محمول - سيارة ملاكى).

بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 23 واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات، وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.