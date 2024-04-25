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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لأول مرة .. أحمد سعد مع تامر عاشور فى حفل بأبو ظبي

تامر عاشور وأحمد
تامر عاشور وأحمد سعد

يستعد كل من  المطرب تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى داخل صالة الإتحاد  بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

 

حفل أخر لتامر عاشور 

ويحيى المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيا يوم 10 مايو المقبل بحديقة فاميلى بارك .

وكتب تامر عاشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" وحشتونى ووحشنى الغناء معاكم ،هستناكم يوم ١٠ مايو فى فاميلى بارك فى اجمد واقوى حفلة.

 

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

 

 

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

 

حفلات أحمد سعد فى أمريكا

 

يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل جديد ضمن جولته الغنائية فى أمريكا والتى بدأها بداية الأسبوع.

ويحيى أحمد سعد حفلته الثالثة يوم 27 من شهر إبريل الجاري داخل تورونتو وتحديدا داخل مسرح Massey Hall.

ومن المفترض أن يقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها فى موسم رمضان الماضى.
 

 

 

حفل أحمد سعد فى ولاية تكساس 

 

ومن المفترض أن يحيى أحمد سعد ثاني حفلاته فى أمريكا داخل مدينة هيوستن يوم 26 ابريل الجاري وسط حضور عدد جماهيري كبير

 

أحدث أغاني أحمدسعد



وقد طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائي، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.

وأعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.  

تامر عاشور أحمد سعد أبو ظبي

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