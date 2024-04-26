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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها .. نصائح لمرضى الحساسية في الطقس الحار

صدى البلد

نعيش حالة من التقلبات الجوية الشديدة والتي تسوء معها حالة الطقس وتنتشر العواصف الترابية، مما يؤثر ذلك على مرضى الحساسية الصدرية والربو والجيوب الأنفية.


وقدم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية الصدرية و الربو وأوضح أن هذا المناخ هو الاخطر على صحة هؤلاء المرضى .


وأشار  أيمن إلى أن المكوث في المنزل هو الاسلم ولكن هذا الإجراء ليس بالسهل، فهناك من يذهب الي المدرسة أو الجامعة أو العمل، أو لإنهاء المصالح الشخصية، وهنا لابد من احتياطات أخرى يجب الانتباه إليها.


وأوضح الدكتور أيمن  أن غسل الانف بالماء أمر هام للغاية قبل النزول من المنزل وبعد الرجوع، ولابد أن تكون هناك بخاخ ماء بحر أو بخاخ ملحي لتطهير الانف باستمرار في الخارج، وبالطبع مريض الحساسية الصدرية والربو له بخاخ آخر يؤخذ في حالة تفاقم الأعراض أو الشعور بالاختناق وصعوبة التنفس.


وأشار  أيمن سالم أنه من المفيد ارتداء الكمامة ولكن من الضروري الابتعاد كل البعد عن من يظهر عليه أعراض كورونا أو أعراض الإنفلونزا العادية من رشح أو سعال أو حالة اعياء حتى وان كان يظن أن هذا الدور انتهى فهو في مرحلة العدوى أيضا ويجب الحذر من التعامل معه والابتعاد عنه تماما.


وأكد  أستاذ الأمراض الصدرية أن تناول الشوربة الدافئة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي من الضروري تناولها لأنها تسلم بشكل أساسي في تقوية المناعة كما أنها تعمل على تهدئة الصدر كثيرا.

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