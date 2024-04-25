بسبب مشادة كلامية.. مقــ ـتل شخص في مشاجرة ببني مزار بالمنيا

لقى شخص مصرعه متأثرا بطعنة نافذة بالرقبة بسبب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة مع آخر بمدينة بنى مزار شمال المنيا تم نقله للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغ من أهالي منطقة كوبري المحطة بني مزار بمقتل عامل في مشاجرة مع آخر.

انتقل فريق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتبين مقتل م. ا. 41 سنة عاملبطعنة نافذة بالرقبة اثر مشادة كلامية مع آخر قام على أثرها الثاني بطعن المجني عليه.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تحر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

