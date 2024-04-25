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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح

حريق َخزن أدوات
حريق َخزن أدوات كهرباء

فى تحرك سريع، كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة الميدانية لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية  بمدينة ملوي،  رافقه خلالها اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى حيث انتقلت على الفور إلى مكان الحريق كافة  الجهات المعنية  ( مديرية الأمن، الحماية المدنية، الوحدة المحلية لمركز ملوى، مديرية الصحة ، مرفق الإسعاف ) وتم الدفع ب ٥ سيارات إطفاء وسيارتى شفط  من شركة المياه وسيارتى اسعاف وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر فى الأرواح  وتم نقل  أحد المارة و يدعى  س . مصطفى ٢٢ عاماً  لمستشفى ملوى  التخصصى لتلقى العلاج  عقب إصابته باختناق جراء الحريق  وانحصرت الخسائر في محتويات المخزن من الأجهزة الكهربائية.

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كانت  غرفة العمليات قد تلقت إخطاراً  يفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية على مساحة ٢٢٠ م٢ بشارع المعهد الدينى خلف إستاد بمدينة ملوي الرياضى  خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

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