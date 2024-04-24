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رئيس التحرير
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محافظات

لحلول عيد القيامة وشم النسيم

محافظ المنيا يوجّه حملات رقابية على الأسواق والمخابز السياحية وأخرى لإزالة التعديات

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وبيع الأسماك المملحة والدواجن واللحوم، والتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى، فضلاً عن استمرار ضخ كميات من السلع والمواد الغذائية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بما يُلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم، مشددًا على المتابعة المستمرة على المخابز السياحية والفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو ووفقا للأوزان المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة محافظ المنيا وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، العميد أ.ح محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء.

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وناقش المحافظ خطة الجهات التنفيذية لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم لعام 2024، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها وذلك للمتابعة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، حيث شملت الخطة تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، ومراجعة كافة المعديات واللنشات، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، ورفع كفاء كشافات وأعمدة الإنارة لتيسير حركة المرور، وإزالة الاشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف والحماية المدنية كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ولحظية لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتسريع منظومة استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 بالشون والصوامع الحكومية، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة، بالتعاون مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الأمر.

كما بحث المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثانى، والتي تبدأ 8 مايو القادم، موجهاً بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات على أرض الواقع.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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