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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي لحين تماثلهم للشفاء

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال زيارته لمصابي غزه بالمستشفى الجامعى

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، مصابى غزة بالمستشفى الجامعى بمدينة المنيا، والقادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث وصل 14 مصاباً و19 مُرافقاً لهم من ذويهم من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتوفير سبل الراحة للمصابين وذويهم .

 

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رافق المحافظ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، اطمئن المحافظ على صحة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية ، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

حرص المحافظ، على مؤازرة المصابين وذويهم مؤكدا على أن محافظة المنيا لن تتوانى عن تقديم كل الدعم للمصابين وذويهم وذلك في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذى يعد واجباً علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم علي أرض عروس الصعيد .

فيما قدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم، وموجهين الشكر لحسن استقبالهم في محافظة المنيا وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم .

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