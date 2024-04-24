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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصا في انقلاب ربع نقل على الطريق الصحراوي بسمالوط

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم امام مركز سمالوط .

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وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل شمال مدخل دير السيدة العذراء مريم بجيل الطير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم.

وتسبب الحادث في إصابة 15 شخصا وتم نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة .

وكشفت المعاينة الأولوية أن الحادث يعود إلى السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وقد تم إعادة تسيير الحركة المروية بالطريق .

وكشفت التقارير الطبية أن العمال أصيبوا بسحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وما بعد الارتجاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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