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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 230 مخالفة متنوعة فى حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 230 مخالفة تموينية متنوعة خلال اليومين الماضيين فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 230 مخالفة تموينية، منها 177 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات ـ تصرف وتجميع - أخرى متنوعة”، و 53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها “ذبح خارج المجازر الحكومية - مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيون”.

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