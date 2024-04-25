جـ.ثة وحجر أسمنتي.. يقـ.تل صديقه بطريقة بشعة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.. بالعثور على جثة لشخص "مجهول الهوية" بدائرة القسم، كما عثر بجوارها على حجر أسمنتى به آثار دماء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (نجار- مقيم بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم رفقة المجنى عليه بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وإعترافه بإرتكابها على إثر وجود خلافات مالية بينهم وحدثت مشادة كلامية بينهما حال سيرهما بمحل العثور على جثة المجنى عليه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالرأس بإستخدام الحجر الأسمنتى المشار إليه حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.