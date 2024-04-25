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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر عملت بكل جهد حتى تصل التنمية لكل ربوع سيناء|فيديو

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الدولة المصرية عملت بكل جهد حتى تصل التنمية لكل ربوع سيناء، مؤكداً أنه في العهود السابقة كان الاهتمام بمدينة شرم الشيخ في سيناء فقط.

 

وأضاف محمد الجالي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن التنمية والعمران دخلت إلى كل منطقة من مناطق سيناء، من خلال المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة "حياة كريمة" التي وصلت إلى جميع الأماكن في سيناء.


وتابع:"سيناء مازال ينظر إليها الكثيرون ، ويطمعون بها، ولكن بالتنمية والعمران التي تقوم بها الدولة المصرية، لن يستطيع أحد أن يقترب من سيناء".

سيناء الدولة المصرية شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ مبادرة حياة كريمة

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